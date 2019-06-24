МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Российская сторона в ходе переговоров премьер-министров России Дмитрия Медведева и Франции Эдуаром Филиппом готова обсуждать любую тематику, в том числе связанную с поставками российского газа в Европу, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

"Готовы обсуждать любую тематику, в том числе связанную с поставками российского газа в Европу", — ответил он на вопрос о том, будут ли на переговорах подниматься вопросы сохранения транзита российского газа через Украину и строительства трубы "Северного поток 2".

Приходько подчеркнул, что российская сторона, учитывая рост спроса в Европе на энергоносители, выступает за диверсификацию маршрутов поставок за счет использования новой и уже существующей инфраструктуры, при условии наличия экономической привлекательности и целесообразности таких проектов.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить — на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", — сообщил Приходько.

"Еще раз хочу напомнить, что "Северный поток 2" — это сугубо экономический проект, связанный с ростом спроса на газ в Европе из-за снижения угольной и атомной энергогенерации… Концепция "Северного потока 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам. Это касается как Украины, так и других стран. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую ГТС на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу", — отметил также Приходько.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце года. В связи с этим Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры относительно транзита газа после 2019 года.

Проект "Северный поток 2 " предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.