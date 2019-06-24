ДОХА, 24 июн — ПРАЙМ. Катар и американская компания Chevron Phillips Chemical — мировой лидер в производстве нефтехимической продукции — подписали в понедельник соглашение о модернизации и создании новых мощностей для нефтехимического комплекса в индустриальной зоне "Рас-Лаффан" на севере Катара, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр энергетики государства и президент компании Qatar Petroleum Саад Шрида аль-Кааби.

Он пояснил, что проект позволит оптимизировать утилизацию этана, производимого на заводе сжиженного природного газа (СПГ) на севере Катара, а также укрепит положение страны среди лидеров нефтехимической продукции в мире и расширит его присутствие на мировом нефтехимическом рынке. Как ожидается, предприятие будет запущено к 2025 году.

"Обновленный комплекс будет способен ежегодно производить 1,9 миллиона тонн этилена, перерабатывая этан на крупнейшей в мире установке. В него также войдут два цеха по производству полиэтилена, которые позволят Катару нарастить производство полиэтилена на 82% к концу 2025 года", — также отметил аль-Кааби на церемонии подписания соглашения.

Уточняется, что управлять проектом будет новая совместная компания, 70% которой будет владеть Катар и 30% — Chevron Phillips Chemical.