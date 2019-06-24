ПРАГА, 24 июн /ПРАЙМ/. На АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, вечером в понедельник внепланово остановлен второй энергоблок из-за обнаруженных проблем на одном из шести парогенераторов, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.

"Второй энергоблок после плановой остановки на 40 дней был запущен в воскресенье. Однако стандартно проведенные испытания в течение выхода блока на полную мощность выявили проблемы на одном из шести парогенераторов. Нынешняя остановка блока продлится, судя по всему, несколько дней", — сказал Бездек.

Обе существующие в Чехии АЭС были построены в разное время по советским проектам. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин", расположенная на юго-западе республики, состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".

Уже несколько лет в Чехии идут дебаты о строительстве одного или двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы". Предполагается, что в течение 2019 года правительство выберет способ финансирования строительства и пройдут переговоры на эту тему в Брюсселе. После этого, уже в 2020 году, правительство республики объявит тендер, для участия в котором подали заявки шесть претендентов: Росатом, французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.