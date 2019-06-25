ЧИТА, 25 июн /ПРАЙМ/. Пять солнечных электростанций построят в 2019 году в Бурятии и Забайкальском крае, сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Их возведут в Чите и трех районах Бурятии.

"Мы планируем до конца текущего года завершить строительство и вывести все пять станций на оптовый рынок. Далее в планах нашей компании – экспансия за рубеж. Мы активно работаем над девелопментом проектов и обсуждаем с потенциальными инвесторами создание фонда для финансирования проектов возобновляемых источников энергии в других странах", — приводит пресс-служба слова гендиректора компании "Вершина Девелопмент" Павла Шевченко.

В ведомстве добавили, что солнечные электростанции "Орловский ГОК" и "Балей" в Чите станут первыми в Забайкальском крае, построенными в рамках механизма договора поставки мощности возобновляемых источников энергии. Их совокупная мощность составит 30 мегаватт. Солнечные электростанции "Тарбагатай", "Кабанская" и "БВС" в Бурятии будут расположены в Кяхтинском, Кабанском и Тарбагатайском районах. Совокупная мощность этих станций составит 45 мегаватт.