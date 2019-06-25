МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Власти РФ не планируют продлевать заморозку цен на бензин, действие которой заканчивается в конце июня. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками 17 июня.

При этом стороны достигли устной договоренности о том, что подорожание на мелкооптовом рынке и в рознице не будет превышать уровень инфляции, сообщает издание со ссылкой на представителей нефтяных компаний и федерального чиновника. Однако ни о каких санкциях за нарушение соглашения неизвестно, о последствиях этого для рынка топлива также официально не упоминается.

Соглашение о сдерживании цен было заключено между нефтяными компаниями, ФАС и Минэнерго осенью прошлого года, после резкого подорожания топлива летом 2018 года. По условиям договоренности, изначально заключенной на полгода, компании могут повышать цены лишь в пределах прогнозируемой среднегодовой инфляции – 4,6%. При этом в начале года из-за роста НДС им разрешили разовое подорожание в пределах 1,7% в рознице. В марте власти приняли решение продлить соглашение до конца июня.

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, договоренность между властями и нефтяниками в том или ином виде сохранится, даже если не будет закреплена на бумаге. "Она, по всей видимости, станет своего рода джентльменским устным соглашением и по сути продолжит действовать", — считает глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

По его мнению, власти будут продолжать мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива в регионах, а в случае появления негативных сигналов проведут оперативные совещания и примут необходимые меры. Козак, курирующий сейчас ТЭК, придерживается политики сдерживания цен и решительно настроен удержать их в рамках годовой инфляции. В прежние годы это удавалось далеко не всегда, и порой стоимость топлива "зашкаливала", что негативно отражалось на настроениях в обществе и ситуации в экономике.

Кабмин также выполняет задачу удержать розничные цены на топливо в рамках годовой инфляции – для этого у него есть все необходимые инструменты. "Возможно, проводятся определенные "воспитательные" процедуры, цель которых – напоминать бизнесу о его социальной ответственности. Именно этот мотив должен главенствовать, а отнюдь не желание наживаться на экспортном направлении любой ценой", — рассуждает эксперт.

КНУТ И ПРЯНИК

В случае необходимости в арсенале властей всегда остаются заградительные меры, такие как введение заградительных пошлин на экспорт или его лицензирования. Этими мерами власти пугали тех, кто чрезмерно повышал цены.

Для послушных игроков существует господдержка в виде демпферного механизма, компенсирующего нефтяникам ценовые колебания. По словам аналитика по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой, этот механизм был разработан из-за нежелания нефтяных компаний нести нагрузку на бизнес в виде "ручного" регулирования цен на топливо. При этом в Минэнерго РФ была поставлена цель двигаться к постепенному отказу от регулирования рынка топлива через заморозку цен.

"Вместо этого выбран более гибкий механизм регулирования через так называемый демпфер, через который будет компенсироваться разница между более низкими внутренними ценами на топливо и экспортным паритетом", — говорит эксперт.

Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива – 56 тысяч и 50 тысяч рублей за тонну соответственно. По оценке экспертов, во втором полугодии 2019 года это обойдется в 25–30 млрд рублей. В 2020 году государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой. Это позволит сдержать рост цен на бензин без потерь для нефтяников, но потери государства при цене нефти 65 долларов за баррель вырастут до 84 млрд рублей.

РОСТА ЦЕН НЕ БУДЕТ

В целом эксперты не ждут каких-либо резких скачков цен на топливо после окончания заморозки. Оснований для этого нет – цены на нефть стабильны, компенсация работает, а сложившаяся разница между розничными и оптовыми ценами сейчас в среднем достаточна для покрытия расходов торгового сегмента.

В течение последних 5-7 недель стоимость по всем видам горючего стабильно держится в текущих рамках, если подорожание и есть, то в рамках инфляции. Таким же будет и рост цен по итогам года, уверен Пасечник.

Ведомства и компании, скорее всего, договорятся о контроле над рынком, а в случае сбоя данного механизма будут его корректировать, согласна Лукичева. "Вероятно, что к действию механизма придется какое-то время приспосабливаться всем участникам рынка, после чего рынок должен перейти к саморегулированию", — заключила она.