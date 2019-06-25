МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский наградили победителей и призеров олимпиады школьников.

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний "Россети" для учеников 9 и 10 классов проводится с 2018 года. В отборочном этапе, который проходил в 69 городах, участвовали более 5 тысяч школьников.

По словам Новака, привлечение талантливых, активных ребят в энергетику одна из важнейших отраслевых задач.

В свою очередь, Ливинский назвал олимпиаду важным звеном в профориентационной работе. "Мы не ждем, что кто-то предоставит для нас высококлассных специалистов, мы сами вместе с нашими партнерами – вузами, колледжами, школами — готовы участвовать в их формировании", — сказал глава "Россетей".

Призеры и победители олимпиады получили право участвовать в энергетической проектной смене, которая пройдет в августе 2019 года во Всероссийском детском центре "Орленок". Школьники будут работать над проектами, имеющими практическую ценность для цифровой энергетики.