МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. "Интер РАО" готовит новую мотивационную программу для топ-менеджмента, включая выплату вознаграждений или их части акциями, сообщил РИА Новости представитель энергокомпании, отметив, что в результате можно ожидать существенного увеличения акций в собственности высшего руководства.

"В рамках разработки новой стратегии компании рост стоимости будет сохранен в качестве ключевого стратегического вектора, кроме того будет обсуждаться и предлагаться для рассмотрения совету директоров новая мотивационная программа для высшего менеджмента, включая вариант выплаты вознаграждений менеджменту или их части акциями компании", — сказал представитель "Интер РАО".

"С учетом этого можно ожидать в перспективе существенного увеличения акций в собственности высшего руководства "Интер РАО", — добавил представитель компании.

В мае член правления, руководитель блока стратегии и инвестиций компании Алексей Маслов говорил, что "Интер РАО", как ожидается, представит новую стратегию развития в первом полугодии 2020 года. Действующая стратегия развития предусматривает планы до 2020 года.

Ранее сообщалось, что глава "Интер РАО" Борис Ковальчук снизил долю акций компании в своем распоряжении с 0,1523% до нуля.

Как пояснил представитель "Интер РАО", проданные акции Ковальчук ранее выкупил в рамках опционных программ. Изменение доли произошло 19 июня 2019 года.

Акционерами "Интер РАО" являются государственный "Роснефтегаз" (27,63%), Федеральная сетевая компания (9,24%). Квазиказначейский пакет акций, принадлежащий "Интер РАО Капитал", после данной сделки составляет 28,9%. Доля акций в свободном обращении — 33,74%.