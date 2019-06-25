МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ в среду внесет в правительство проект поправок о корректировке демпферного механизма, который позволяет полностью сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений с нефтяниками, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

"Поправки завтра внесем в правительство. Скорректированный механизм вступит в силу с 1 июля. Он сдерживает рост цен на бензин безусловно", — сказал он, отвечая на вопрос, способен ли механизм сдерживать цены, если не будет продлено соглашение с нефтяными компаниями.

В 2019 году в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.

Власти РФ в прошлом году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ. По соглашениям компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). В конце марта действие соглашений было продлено до конца июня.

"Демпфер предполагает, что нефтяные компании в полном объеме ретранслируют его в цену внутреннего рынка. Я на сто процентов уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка. Самое важное, что общественное мнение, ФАС, Минэнерго должны добиться, чтобы он в полном объеме ретранслировался нефтяными компаниями в цены внутреннего рынка", — добавил Сазанов.

Он отметил, что роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в целом не произойдет. "Формула проста до безобразия. Сколько составит экономия на демпфере с учетом новых параметров, на столько повысится НДПИ за вычетом того, что мы дополнительно заработаем на мазуте", — добавил он.

По его словам, Минфин по-прежнему поддерживает идею введения лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, но скорректированный демпферный механизм сдерживания цен на топливо в РФ все же снижает вероятность событий, при которых лицензии нужно вводить.

"Минфин по-прежнему поддерживает. С учетом новой конструкции демпфера (должна будет начать работать с 1 июля — ред.) — мы существенно расширили диапазон, когда он работает — вероятность наступления тех событий, при которых нужно лицензирование, оно существенно снизилось. Это нефть должна быть выше 100 долларов за баррель", — сказал он.

При этом Сазанов отметил, что решение за Минэнерго. "Но вопрос надо адресовать Минэнерго, они ответственны за разработку этих нормативных актов", — отметил глава департамента.

Он высказал мнение, что механизм сдерживания цен на авиакеросин в РФ должен предполагать демпфирующий механизм для авиакомпаний.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что ситуация с высокими ценами на авиакеросин в России, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена.

"Мы прорабатываем пока вопрос. Это для авиакомпаний. Нефти это вообще не касается. Сейчас уже есть отрицательный акциз у авиакомпаний, он уже есть в Налоговом кодексе. Авиакомпании сейчас получают отрицательный акциз в размере порядка 3 тысяч рублей. К этому отрицательному акцизу, видимо, надо настроить демпфирующий механизм, который бы позволял сдерживать рост цен на авиабилеты не более, чем на уровень инфляции", — сказал он.

"Для начала надо собрать авиаторов, чтобы они рассказали, какой ориентир цен интересен и какие объемы компенсаций они хотят", — добавил Сазанов.

По его словам, при разработке механизма нужно разобраться, в каком объеме этот рост цены на авиакеросин привел к подорожанию цены на авиабилеты.

"Есть четкое поручение, что цены на авиабилеты не должны расти свыше инфляции. Соответственно, демпфер должен работать так, чтобы не допустить рост цены сверх инфляции", — отметил глава департамента.

Сазанов добавил, что ведомства оперативно приступят к этой работе.