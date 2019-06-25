ДОХА, 25 июн /ПРАЙМ/. Международно признанное правительство Йемена призвало ООН предотвратить возможную экологическую катастрофу в Красном море возле побережья Ходейды из-за старого нефтяного резервуара, к которому мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) не пускают специалистов для оценки его состояния, сообщило йеменское новостное агентство "Сабаа" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Йемена Мухаммеда Хадрами.

Хадрами указал, что правительство направило письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой повлиять на хуситов, которые "с 27 мая блокируют прибытие технической группы ООН для проведения предварительной оценки подверженного коррозии резервуара", плавающего у берегов Ходейды на западе Йемена, содержащего более миллиона баррелей сырой нефти, "чтобы принять меры и избежать экологической катастрофы". Он возложил ответственность на хуситов за возможную экологическую катастрофу в Красном море, которая затронет Йемен и регион в случае утечки из плавающего нефтяного резервуара.

В августе прошлого года ООН объявила, что пытается решить проблему плавающего нефтяного резервуара после предупреждений, выпущенных сформированным хуситами в Сане правительством национального спасения. Контролирующие север Йемена мятежники предупредили, что резервуар может взорваться, так как воюющая против них арабская коалиция не разрешает добраться до него для проведения технических работ с ноября 2016 года.

Источник в правительстве Йемена сообщил РИА Новости, что спор из-за резервуара продолжается между правительством Йемена и хуситами. Правительство настаивает на поступлении доходов от продажи содержащейся в нем нефти в центральный банк в Адене, в то время, как мятежники требуют создания механизма продажи сырой нефти, в том числе хранящейся в резервуаре, и поставки бензина, дизельного топлива и газа во все регионы Йемена, они выступают за поступление доходов от нефти в центробанки на юге и на севере Йемена.