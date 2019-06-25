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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн /ПРАЙМ/. Российские компании смогут начать разработку новых нефтегазовых месторождений и добычу на них на шельфе Арктики не раньше 2035 года, считает президент Союза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль.

"Считаю, что на шельфе Арктики — после 2035 года. Сегодня мы не готовы: нет технологии, оборудования, нормативной документации, с чем идти? А главное — оборудование, надо чтобы оно было очень надёжным", — сказал РИА Новости эксперт на полях VI Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

По мнению собеседника агентства, Россия вкладывает недостаточно средств на научно-исследовательские работы. "А без этого не будет технологий", — заключил эксперт. При этом, по его словам, заниматься поиском и разведкой на шельфе необходимо.

Первое и пока единственное месторождение на российском шельфе Арктики, где ведется добыча углеводородов — это Приразломное "Газпром нефти". Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти с него — ARCO — впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. Извлекаемые запасы нефти месторождения превышают 70 миллионов тонн.