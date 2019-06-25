С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн /ПРАЙМ/. Российская энергомашиностроительная компания "РЭП Холдинг" оценивает минимально необходимый заказ для разработки и пуска производства газовой турбины большой мощности в десять турбин на пять лет, рассказал журналистам президент "РЭП Холдинга" Тагир Нигматулин в кулуарах Российского международного энергофорума.

"Десять — это на пять лет", — ответил он на вопрос о минимально необходимом заказе на турбины, в том числе для возможной их разработки в рамках меморандума холдинга с "Газпромом" и компанией Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

Он отметил, что меморандум был подписан трехсторонним, так как планируется, что "Газпром" сможет выступить заказчиком турбин. Нигматулин также рассказал, что одно из требований "Газпрома" — 100%-но российское оборудование.

"РЭП Холдинг", "Газпром" и Nuovo Pignone International S.r.l. (часть BHGE) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в разработке "РЭП Холдингом" и BHGE газовых турбин мощностью 120 МВт с последующей локализацией производства в России.

Стороны сформируют рабочую группу, чтобы вместе оценить возможности сотрудничества по разработке и производству турбин, также будет определен возможный рынок их сбыта на ближайшие 15 лет. Оценка рынка будет в первую очередь включать в себя потенциальные нужды "Газпрома", дальнейшее применение в России и возможности выхода на рынки других стран, говорилось в сообщении "РЭП Холдинга". Сфера применения таких турбин — крупнотоннажное производство сжиженного природного газа и электроэнергетика.

В ходе ПМЭФ "РЭП Холдинг" и итальянская компания Ansaldo Energia S.p.A. также подписали соглашение о создании в России совместного предприятия (СП) по производству, модернизации и ремонту промышленных газовых и паровых турбин большой мощности, а также оказанию полного цикла сервисных услуг. Линейка продукции СП будет включать в себя три модели газовых турбин Ansaldo Energia в диапазоне мощности от 70 до 340 МВт и две модели паровых турбин с диапазоном мощности от 40 до 350 МВт. СП будет зарегистрировано в Санкт-Петербурге, локализация производства запланирована на производственных мощностях "РЭП Холдинга".