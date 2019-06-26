МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Болгария планирует завершить строительство Балканского ответвления "Турецкого потока" до конца 2020 года, заявила председатель Народного собрания Республики Болгария Цвета Караянчева на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Что касается "Южного потока", мы в качестве первой страны, которая принимает поставки газа из России, в череде других стран, были вынуждены прекратить действия по осуществлению этого проекта, так как были обнаружены нарушения положений третьего либерализационного пакета. Речь шла о том, что владелец газа является и владельцем трубопровода, что не соответствует требованиям третьего либерализационного пакета", — напомнила Караянчева.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС отказалась от "Южного потока" в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").

"В соответствии с европейскими директивами мы начинаем строительство ответвления Турецкого потока. Мы не уклоняемся от выполнения соответствующих обязательств, которые мы приняли перед своими гражданами. В связи с этим нами были внесены изменения в Энергетическую стратегию нашей страны и до конца 2020 года, при полном соблюдении европейских директив, будет завершено строительство ответвления — так называемого Балканского потока, который обеспечит поставки газа в другие страны Европы", — сказала она.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.