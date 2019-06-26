МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В отличие от других американских товаров, нефть не стала объектом ответных мер со стороны Китая в торговой войне с США. Пекин не колебался вводить пошлины на любые американские товары, но не на нефть. Во время обострения отношений между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли китайские компании сократили закупки, но не отказались от нефти.

Американские эксперты считают, что Пекин поступил разумно, воздержавшись от введения пошлин на нефть, поскольку из-за санкций США против Венесуэлы и Ирана экспорт углеводородов из этих стран существенно сократился. Кроме того, обострение ситуации в районе Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность поставок из нефтедобывающих стран Персидского залива – в первую очередь из Саудовской Аравии, которая наряду с Россией является крупнейшим экспортером нефти в Китай.

В начале мая торговая война между США и Китаем разгорелась с новой силой. Президент США Дональд Трамп повысил с 10% до 25% пошлины на китайские товары, стоимостью которых достигает $200 млрд. В ответ Пекин увеличил пошлины на американские товары стоимость $60 млрд так же с 10% до 25%.

Развязав торговую войну Трамп не сумел добиться поставленной цели: дефицит США в торговле с Китаем вырос в 2018 году до $419,2 млрд по сравнению с $375,5 млрд в 2017 году.

Введение пошлин на американскую нефть могло негативно сказаться на энергетической безопасности Китая, который закупает за рубежом более 70% нефти, потребляемой в стране.

УДАР ПО СПГ-ПРОЕКТАМ В США

Благодаря "сланцевой революции" добыча сланцевого газа в США превысила внутреннее потребление. У американцев появился ресурс для производства и экспорта СПГ. Благодаря экспорту СПГ Вашингтон рассчитывал сократить дефицит в торговле с другими странами – прежде всего с Китаем.

Однако СПГ был включен в список американских товаров, на которые Пекин ввел пошлины в размере 10% в сентябре 2018 года и повышены до 25% в мае 2019 года, что фактически закрыло китайский рынок для производителей СПГ из США.

По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, США поставили в Китай лишь четыре партии СПГ с момента повышения пошлин до 20% по сравнению с 35 партиями в период с сентября 2018 года по апрель 2019 года.

В мае API (Американский институт нефти) сделал заявление, в котором признал: повышение пошлин на американский СПГ со стороны Китая наносит серьезный удар по СПГ-проектам в США.

"Ответные пошлины сводят на нет перспективы увеличения инвестиций в производство СПГ на территории США, наносят удар по американским рабочим, что на руку нашим конкурентам", — считает директор API Стефан Комсток.

Закрытие огромного китайского рынка ограничивает возможности привлечения кредитов для реализации многих проектов по производству СПГ в США.

При этом, Пекин уверен в способности заменить СПГ из США поставками из других источников, поскольку на рынке сейчас не существует дефицита предложения.

"Исследование показывает, что американо-китайский торговый спор наносит вред экономике США и потребителям. Мы призываем обе стороны как можно скорее заключить всеобъемлющее торговое соглашение, которое отменит разрушительные пошлины, чтобы американский бизнес и семьи перестали платить за торговую войну", — говорится в заявлении API.

КИТАЙ НАРАЩИВАЕТ ИМПОРТ НЕФТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ АМЕРИКАНСКОЙ

По данным Главного таможенного управления КНР, импорт нефти в мае 2019 года вырос на 7,7% в по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 40,23 млн тонн (9,5 млн барр./сут.). В январе-мае 2019 года Китай закупил за рубежом 205,13 млн тонн (9,96 млн барр./сут.) – на 7,7% больше, чем за тот же период годом ранее.

Кроме того, Китай активно накапливает запасы в связи с опасениями сбоев в морских поставках из-за действий США. По данным западных источников, сейчас в китайские хранилища направляется до 350 тыс. барр./сут.

Китай в мае сократил объемы закупок нефти из Венесуэлы по сравнению с апрелем в 2,3 раза, из Ирана — в три. Импорт венесуэльской нефти составил в мае 799,318 тыс. тонн – самый низкий объем поставок с сентября 2014 года. Еще сильнее Китай сократил импорт из Ирана, который в мае упал до 1,08 млн тонн – минимальный показатель с октября 2018 года.

Несмотря на торговую войну, США продолжают экспортировать в Китай значительные объемы нефти. В прошлом месяце поставки составили 786,64 тыс. тонн (185,2 тыс. барр./сут.) – самый большой объем с сентября 2018 года. Пик поставок в объеме 510 тыс. барр./сут. был отмечен в июне 2018 года – до начала торговой американо-китайской торговой войны.

Китайские НПЗ – государственных и независимые – с осторожностью заключают договоры с американскими компаниями, поскольку опасаются введения пошлин на нефть со стороны официального Пекина. Но увеличение поставок американской нефти в Китай можно рассматривать как подарок Пекина. Во время торговой войны ни одно китайское предприятие не будет развивать экономические связи с США без одобрения официальных властей.

БАЛАНС НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ ПОД УГРОЗОЙ

Из-за санкций США против Венесуэлы и Ирана, а также снижения добычи в рамках соглашения ОПЕК+, предложение на рынке нефти сократилось. Однако оно компенсируется ростом добычи в США и странах вне ОПЕК+, но баланс на рынке сохраняется очень неустойчивый. В случае эскалации торговой войны и введения новых пошлин, американские нефтяники способных перенаправить экспортные потоки в другие страны, и Китай не получит серьезного преимущества в торговой войне, считают в Wood Mackenzie.

Однако ситуация не так однозначна, как представляют себе в компании. Американцы должны вывозить больше нефти, чтобы избежать переизбытка предложения на внутреннем рынке и не допустить обвала цен в США. Поиск других рынков занимает время. Кроме того, легкая американская нефть пользуется спросом в Китае, а других регионах мира ее не очень жалуют.

Трамп неоднократно угрожал ввести пошлины на китайские товары стоимостью еще $300 млрд – на весь китайский импорт в США – если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону. Введение пошлин на весь китайский импорт не оставляет китайским властям иного выбора: вся американская нефть будет обложена пошлинами.

Полномасштабная торговая война может разразиться совсем скоро – во время проведения саммита G20, который состоится 28-29 июня в японской Осаке. На саммите центральным событием станет встреча Трампа с главой КНР Си Цзиньпином, на которой будет обсуждаться новое соглашение о торговле между США и Китаем. Если соглашение не будет достигнуто, то Вашингтон может обложить налогами все товары, поставляемые из Китая в США. Пекин не заставит себя ждать с ответом, а это может крайне негативно сказаться на мировой экономике – хрупкий баланс будет нарушен.

Некоторые аналитики на Западе и на Востоке, уже говорят об отказе от глобализма, что будет зафиксировано в новом соглашении между США и Китаем. Министр финансов США Стивен Мнучин перед началом встречи G20 в Японии сообщил, что соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%. Мнучин надеется, что торговое соглашение будет достигнуто во время встречи Си и Трампа. Но остается неизвестным, что думают по этому поводу в китайском руководстве? Знают ли в Пекине о большой работе, проделанной Мнучиным и его командой из Минфина США?