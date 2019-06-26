МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.

В рамках совместных мероприятий Фонда и "Россетей" за год было представлено более 100 решений, направленных на повышение надежности электрических сетей в рамках концепции "Цифровая трансформация 2030".

Более 40 продуктов участников стартапов фонда Сколково стали победителями закупочных процедур группы компаний «Россети».

"Россети" ведут активную работу в части разработки и внедрения инновационной продукции. С 2014 года действует положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений, определен актуальный реестр апробированных инноваций, которые по упрощённой процедуре закупаются дочерними предприятиями, сообщили в компании.