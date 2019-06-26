МЕХИКО, 26 июн /ПРАЙМ/. Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро подала иск в суде американского штата Делавэр, требуя вернуть контроль над дочерней компаний PDVSA в США Citgo, сообщило агентство Рейтер.

Правительство Венесуэлы требует восстановления контроля над Citgo, другими подразделениями PDVSA в США и почти 30 миллиардами долларов доходов нефтепереработчика путем признания судом назначенного им совета директоров из пяти членов. Официального подтверждения этому нет.

С просьбой о признании своего совета директоров Citgo в этот суд обратился и глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции Венесуэлы, Хуан Гуаидо.

В конце февраля Citgo приняла новый совет директоров, назначенный оппозицией Венесуэлы, и начала процесс поиска президента компании. Мадуро обвинил Гуаидо в краже Citgo, пообещав защищаться в судах.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Citgo является дочерним предприятиям PDVSA. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.