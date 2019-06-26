МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. "Сколково" в 2018 году поставило "Россетям" продукции стартапов на 700 миллионов рублей, говорится в сообщении электросетевой компании.

"В 2018 году выручка стартапов фонда "Сколково" от реализации инновационной продукции группе компаний "Россети" составила более 700 миллионов рублей", — говорится в сообщении энергокомпании.

В рамках совместных мероприятий фонда и электросетевого холдинга за год было представлено более 100 различных решений, которые направлены на повышение надежности электрических сетей в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030".

Кроме того более 40 продуктов участников стартапов Фонда "Сколково" прошли испытания и опытно-промышленную эксплуатацию на объектах электросетевого комплекса и стали победителями закупочных процедур "Россетей".

"Россети" ведут активную работу в части разработки и внедрения инновационной продукции, а также упрощения закупочных процедур при её приобретении. В холдинге с 2014 года определен актуальный реестр апробированных инноваций, которые по упрощённой процедуре закупаются дочерними предприятиями. "Особое внимание в компании уделяется закупкам у представителей малого и среднего бизнеса", — отмечается в сообщении.