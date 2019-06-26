МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в среду вечером растут после выхода статистических данных по запасам нефти в США, а также на фоне закрытия нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Филадельфии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.55 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,26%, до 65,72 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,66%, до 59,36 доллара за баррель.

Ранее в среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 июня упали на 12,8 миллиона баррелей — до 469,6 миллиона баррелей, что стало максимальным снижением с сентября 2016 года. Аналитики ожидали снижения только на 2,5 миллиона баррелей.

"Большое снижение обусловлено высоким спросом. Мы наконец-то видим последствия сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти", — отмечает аналитик Price Futures в Чикаго Фил Флинн (Phil Flynn) в комментарии агентству Рейтер.

Кроме того, американская Philadelphia Energy Solutions объявила, что ее крупнейший НПЗ в Филадельфии будет окончательно закрыт в течение месяца в связи с сильным пожаром на прошлой неделе. Аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob) заявил, что "маржа нефтепереработки в мире растет, и если этот завод не будет работать, то придется компенсировать это более высокими показателями в других местах", добавляет агентство.

На рынок нефти также влияет напряженность на Ближнем Востоке на фоне новых санкций США против Ирана. Через вторичные санкции США вынудили покупателей иранской нефти прекратить закупки. При этом, в среду президент США Дональд Трамп заявил, что не будет торопиться заключать какие-либо соглашения с Ираном.