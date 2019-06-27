МЕХИКО, 27 июн /ПРАЙМ/. Британская нефтегазовая компания BP вложит 30 миллионов долларов в компанию Calysta, занимающуюся производством "альтернативного" протеина из природного газа, сообщила Calysta.

BP Ventures поддержит Calysta, калифорнийский стартап, использующий технологию ферментации газа для производства биомассы с высоким содержанием белка, которая служит основой для корма рыб, скота и домашних животных. Инвестиционное соглашение предполагает сотрудничество BP и Calysta в области поставок газа и электроэнергии.

При этом, отмечает компания, для производства требуется лишь небольшое количество воды, и нет необходимости в использовании сельскохозяйственных земель. "Все больше свидетельств того, что нехватка земель и воды являются ключевыми вызовами при удовлетворении спроса на протеин в будущем", — приводятся в сообщении слова президента Calysta Алана Шау.

"Эта технология дополняет наш основной бизнес, обеспечивая возможности для производства устойчивых продуктов в будущем", — сказала управляющий директор BP Ventures Меган Шарп.

Calysta уже производит кормовой протеин FeedKind на своем предприятии в Англии.