КАЗАНЬ, 27 июн — ПРАЙМ. Генеральный директор АО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов, возглавлявший компанию с 1995 года, сложил полномочия, пост занял его сын Руслан Шигабутдинов, занимавший должность заместителя гендиректора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Это было непростое решение, пришло время… Мною было принято для себя такое решение, оно согласовано с руководством республики, с акционерами. Меня все поддержали", — сказал Шигабутдинов журналистам после годового собрания акционеров ТАИФ.

По его словам, ему предложена должность советника генерального директора по стратегическому развитию, а также предложено возглавить управляющую компанию ТАИФ.

"Я с огромным уважением отношусь к той команде, с которой работал, к акционерам, которые меня поддерживали. Я соглашусь", — сказал Шигабутдинов.

По его словам, в 2018 году компаниями группы ТАИФ получен сальдированный доход в сумме 878,4 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 27,6% — с 593,4 миллиарда рублей до 757 миллиардов рублей. Чистая прибыль составила 106 миллиардов рублей.

ТАИФ — ведущая инвестиционно-промышленная группа в Татарстане, контролирует крупнейшие нефтехимические предприятия республики — "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез", "ТАИФ-НК". Основными направлениями деятельности являются нефтегазопереработка и нефтехимия, энергетика, строительная индустрия, банковская и инвестиционная сферы, сфера услуг.