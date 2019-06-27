МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. ПАО "Россети" до начала сентября текущего года подготовят опционную программу для менеджмента. Как заявил глава компании Павел Ливинский на годовом собрании акционеров, этот вопрос будет внесен на рассмотрение правительства РФ.

"Конечно же, опционная программа, мы тоже ее готовим. Понимаем, что менеджмент должен быть заинтересован в производственных финансовых показателях и повышении капитализации. И это нормальная международная практика, хорошо себя зарекомендовавшая. Все эти три документа до конца лета, до начала сентября будут внесены в правительство с той ориентацией, которую мы обсуждаем", — сказал Ливинский.

По его словам, также к сентябрю будет подготовлена стратегия развития и новая дивидендная политика компании.

На годовом собрании акционеры "Россетей" одобрили выплату дивидендов за первый квартал 2019 года в размере более 5 млрд руб — в два раза больше суммы, направленной на выплату в 2018 году.

В приветственном слове председатель совета директоров "Россетей" Александр Новак положительно оценил работу компании за прошлый год. "Компания работает эффективно, развивается, является инвестиционно привлекательной. За последние полгода капитализация "Россетей" выросла на 90%. Важно и то, что холдинг много внимания уделяет внедрению современных технологий", — сказал он.