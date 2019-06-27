МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги без единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,94% — до 6,55 доллара. Стоимость бумаг "Новатэка" выросла на 1,83%, до 211 долларов, "Лукойла" — на 0,38%, до 85,46 доллара. Бумаги "Газпрома" остались на уровне предыдущего закрытия в 7,33 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 2,38%, до 32,3 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 0,85% до 22,5 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 1,09%, до 17,21 доллара, НЛМК — увеличилась на 1,89%, до 27 долларов.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,39% — до 1,29 доллара, Сбербанка — на 0,1%, до 15,48 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличились в цене на 3,26% — до 19 долларов.

Стоимость GDR "Магнита" снизилась на 2,4% — до 14,84 доллара, "Ленты" — на 1,22%, до 3,23 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 2,36%, их цена составила 3,04 доллара.