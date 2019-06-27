МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по заявлению Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (КНПЗ; "дочки" "Роснефти") из-за поставки загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба", пишет РБК со ссылкой на копию постановления СК.

"Уголовное дело возбуждено 16 мая… по факту приведения в негодность связанных с магистральным нефтепроводом "Транснефть-Дружба" объектов, расположенных на НПЗ, группой лиц по предварительному сговору", — пишет газета, добавив, что о преступлении 15 мая сообщил в следственные органы гендиректор завода Сергей Чепурнов.

В частности, в постановлении сказано, что повреждены установки первичной и вторичной переработки нефти, изомеризации и каталитического реформинга. Нефть была поставлена на переработку в резервуары НПЗ по нефтепроводу "Транснефть-Дружба" через узел приема "Лопатино", указывает издание.

Как сообщил газете управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров, адвокат одного из фигурантов дела о загрязнении нефти — Романа Трушева (экс-владельца компании "СамараТрансНефть-терминал"), ранее в СМИ завод утверждал, что в апреле был остановлен на плановый ремонт и нефть с хлором не брал. По словам адвоката, возбужденное по заявлению гендиректора КНПЗ уголовное дело в дальнейшем было объединено в единое производство с другими делами по загрязнению нефти в "Дружбе".

При этом пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтвердил изданию, что Куйбышевский НПЗ понес ущерб в связи с поступлением грязной нефти в нефтепровод "Дружба". "Загрязненная нефть поступала на завод в течение недели — с 12 по 17 апреля, о чем мы неоднократно информировали транспортную компанию…. Куйбышевскому заводу был нанесен ущерб. В настоящее время приняты меры по ликвидации его последствий", — цитирует газета Леонтьева.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".