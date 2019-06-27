МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Крупнейший в мире морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) планирует завершить реструктуризацию к 2021 году, в том числе, довести долю от наземной логистики до 50% от общей выручки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на CEO компании Сорена Скоу.

"На сегодняшний день 80% нашего дохода приходится на контейнерные перевозки. Мы надеемся, что через пару лет 50% выручки будет поступать от морских перевозок, 50% — от наземных", — сказал он газете.

Датская Maersk планирует закупить склады, контейнерные терминалы и таможенно-брокерские предприятия для расширения своих возможностей в сфере логистических услуг. Данные действия являются частью стратегического плана по переходу к наземной логистике.

Скоу также отметил, что большее внимание сейчас уделяется именно внутренней логистике, поскольку компания продолжает ощущать последствия финансового кризиса 2008 года, который нанес удар мировой торговле, а также из-за затянувшихся торговых противоречий между США и Китаем.

Кроме того, он ожидает быстрого роста автомобильной логистики, так как Maersk будет осуществлять процессы от таможенного оформления до поставок в дистрибьютерские центры, при этом Скоу не будет инвестировать в грузовики, вместо этого он ищет брокерские фирмы и компании по управлению цепочками поставок в автомобильной промышленности.

Компания Maersk, которая является крупнейшим в мире перевозчиком контейнеров, была основана в 1904 году в датском городе Свендборг. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 88 тысяч человек.