МЕХИКО, 28 июн /ПРАЙМ/. Генпрокурор американского штата Мичиган Дана Нессель обратилась в суд с иском, требуя закрыть линию 5 нефтепровода канадской компании Enbridge, проходящую через Великие Озера, сообщило издание Detroit News.

Генпрокурор заявляет, что 66-летний трубопровод представляет опасность для общества и нарушает законодательство об охране окружающей среды. Также Нессель просит суд отклонить иск Enbridge о разрешении на строительство компанией тоннеля в проливе для нефтепровода стоимостью 500 миллионов долларов.

В свою очередь, Enbridge выразила разочарование и сожаление в связи с иском, заявив, что по-прежнему надеется на досудебное урегулирование с властями штата.

Компания отметила, что закрытие линии 5 мощностью 540 тысяч баррелей легкой нефти и пропана в день крайне негативно повлияет на поставки жителям штата и серьезно затронет энергорынок.