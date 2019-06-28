СУРГУТ (ХМАО-Югра), 28 июн — ПРАЙМ. Власти РФ по итогам совещаний у министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака решили не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо в стране, заявил глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

"Соглашения, да, они четвёртый квартал действовали, сейчас полгода уже действуют, 1 июля заканчиваются. Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались, и у Силуанова, и у Козака, что с 1 июля уже они не будут,… так называемые надстройки с обратными акцизами, демпфирующими надбавками", — сказал Богданов, отвечая на вопросы акционеров на их собрании.

Власти РФ в прошлом году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ. Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). В конце марта действие соглашений было продлено до конца июня но, по сообщениям СМИ, правительство не будет их пролонгировать далее.