САМАРА, 28 июн — ПРАЙМ. Количество фигурантов уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба" выросло с 10 до 13 человек, сообщил в пятницу журналистам адвокат одного из фигурантов Светланы Балабай Дмитрий Натариус.

Аферу вскрыли после апрельского международного скандала, когда в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки пришлось прервать, сейчас они возобновились, но очистка нефтепровода окончательно не завершена. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти — а официально он еще не назван — будет "Транснефть".

"Число фигурантов составляет 13 человек. Новые — это Пятилетова Н. К., Рубцов Н. И. и Цуканова О. В. Все трое являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба"", — сказал Натариус.

По его словам, Пятилетова и Цуканова находятся под подпиской о невыезде, Рубцов — под домашним арестом.

Следствие эту информацию пока не комментировало.

Изначально в уголовном деле, возбужденном самарским управлением СК РФ, было шесть фигурантов. По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, этой весной влили в нефтепровод "грязную" нефть с хлорсодержащими соединениями. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" пришили в непригодное состояние.

Среди фигурантов уголовного дела — Роман Трушев, которого СМИ называют основателем компании "Петронефть", гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, четыре сотрудника компании "Транснефть-Дружба", а также ряд других представителей нефтяного бизнеса. Два фигуранта, в том числе Трушев, скрылись за границей.