МИНСК, 28 июн — ПРАЙМ. Все три нитки магистрального нефтепровода "Дружба" от польской границы до белорусского Мозыря очищены от загрязненной хлоридами российской нефти, заявил в пятницу гендиректор белорусского оператора трубопровода — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — Олег Борисенко.

"Сегодня, 28 июня, мы завершили очередной этап дорожной карты: полностью очищены от загрязненной нефти все три нитки магистрального нефтепровода "Дружба" от польской границы до Мозыря", — заявил Борисенко госагентству Белта.

При этом он уточнил, что нефтепровод на белорусской территории еще не готов к работе в полном объеме. "Узким звеном является трубопровод от российской Унечи до Мозыря, где в рабочем состоянии находится пока только одна труба из двух. Очистка второй нитки — трубопровода DN 800 Мозырь-Унеча — это следующий этап дорожной карты, к которому мы сейчас приступаем. Предполагаем, что он завершится к 12-13 июля", — пояснил Борисенко.