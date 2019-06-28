С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — ПРАЙМ. Украина до конца года не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству Евросоюза, заявил в ходе пресс-конференции председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит, не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС. Этот поезд уже ушел, этому поезду можно посмотреть только вслед", — сказал он.

"Мы говорим: мы готовы продлить действующий контракт на транзит. То, что касается еще одного аспекта, конечно же, мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", — добавил Миллер.

Миллер, отвечая на вопрос о том, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, сказал, что в это время будет Новый год, а значит будет весело.

"Как будут развиваться события первого января, вы спрашиваете. Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит будет весело", — сказал он.

Миллер, комментируя "план Б" "Нафтогаза" на случай прекращения транзита газа через Украину, заявил, что на любой "план Б" всегда найдется "план иск".

"На любой "план Б" всегда найдется "план икс"", — ответил глава "Газпрома" на вопрос том, как будет развиваться ситуация с 1 января 2020 года, если "Северный поток-2" не будет достроен вовремя и не удастся продлить контракт с Украиной по транзиту газа.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в конце марта рассказывал, что у компании есть "план Б" на случай прекращения транзита российского газа, в частности, обсуждается создание дополнительных газовых хранилищ и доппоставки СПГ.