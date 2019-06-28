С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер по итогам своей работы в 2018 году в качестве заместителя председателя совета директоров компании получит вознаграждение в 31,247 миллиона рублей. Такое решение приняли акционеры по итогам годового собрания в пятницу, говорится в сообщении компании.

За работу в 2017 году заместителю председателя совета директоров было выплачено 29,109 миллиона рублей. Таким образом, вознаграждение Миллера по итогам 2018 года выросло на 7,3%.

Председатель совета директоров компании Виктор Зубков при этом получит за свою работу в 2018 году 32,235 миллиона рублей против 30,073 миллиона рублей в 2017 году.

Согласно решениям акционеров, членам совета директоров, возглавляющим комитеты по аудиту и по назначениям и вознаграждениям, должно быть выплачено по 28,613 миллиона рублей. Члену совета директоров, являющемуся членом комитетов по аудиту и назначениям и вознаграждениям, будет выплачено 27,625 миллиона рублей. Члены совета директоров, не осуществляющие дополнительные функции в совете, получат по 26,308 миллиона рублей.

Кроме того, акционеры приняли решение о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии "Газпрома", не замещающим государственные должности РФ и должности государственной гражданской службы. Председателю ревизионной комиссии решено выплатить 5,289 миллиона рублей, членам ревизионной комиссии — по 4,069 миллиона рублей.