МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу заявил, что точка невозврата по "Северному потоку-2" давно пройдена, правовых возможностей его остановить нет, и газопровод будет достроен к концу 2019 года. В настоящее время работы по проекту ведутся по первоначальному графику без каких-либо отклонений. Уже уложено 60,4% обеих ниток трубопровода, рассказал Миллер.

Главная проблема – отсутствие разрешения на строительство от Дании, через чью экономическую зону пройдет маршрут трубопровода. Остальные страны, которые затронет проект, уже дали разрешения. Отсутствие разрешения Дании в настоящее время не является критическим, заверил Миллер. Ранее он говорил, что реальный срок строительства трубопровода в этой стране составляет до пяти недель, речь идет о порядка 130-километровом участке. Пока срок ожидания ответа от Дании еще не вышел, и строительство в ее экономической зоне может быть отложено на последний момент.

"Газпром": Дании придется возместить возможные убытки от задержки "Северного потока-2"

Ранее со ссылкой на доклад Nord Stream 2, опубликованный ДЭА, сообщалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута газопровода, который в апреле потребовала рассмотреть Дания, если она согласует проект ближе к концу текущего года. В мае, когда "Северный поток-2" был построен наполовину, Миллер говорил, что сроки если и будут сдвинуты, то совсем незначительно.

ТРУБОПРОВОДЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Опрошенные "Прайм" эксперты высказывают неоднозначные оценки относительно сроков сдачи проекта. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова, Миллер пытается излучать уверенность, но на самом деле от него ничего особо не зависит. "Он имеет в виду, что "Газпром", как 100-процентный собственник оператора проекта, не откажется от него и будет и дальше реализовывать. Обратного пути нет – уже построена большая часть трубопровода, получены и истрачены партнерские деньги", — говорит эксперт.

По его словам, аналогичную уверенность излучают и немецкие партнеры, которые всюду заявляют, что "Северный поток-2" построят в срок. Более того, они давят на датчан и даже грозят им судебными исками за злоупотребление полномочиями и намеренное затягивание выдачи ответа. Немцы намекают, что судебная линия со стороны оператора проекта может быть выстроена на том, что Дания делает это злонамеренно, продвигая другой трубопроводный проект, который пройдет через нее – Baltic Pipe. А это уже совсем другая история – противодействие конкуренции, за что по законам ЕС ответственность весьма жесткая.

"На самом деле, точка невозврата – это конец сентября. К этому моменту необходимо иметь согласие Дании по одному из трех предложенных маршрутов, чтобы начать строительство и успеть к 31 декабря. Должна быть запущена хотя бы одна нитка – сразу две заработать не могут из-за правил Третьего энергопакета. Кроме того, сами европейцы не успевают достроить свой сухопутный трубопровод Eugal для поставок к хабу в Баумгартене. Так что вторая нитка пока и не нужна", — рассказал Юшков.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук не столь оптимистичен. "В рамках нашего базового сценария, действительно, проект может быть завершен в конце 2019 или в самом начале 2020 года, однако целый ряд рисков, сопровождающих реализацию проекта с самого начала, остается на повестке", — говорит он.

Во-первых, США продолжат оказывать давление на Европу, угрожая санкциями. Буквально накануне в палате представителей Конгресса даже был достигнут некоторый прогресс по этому вопросу. Пойдет ли законопроект дальше, пока не понятно. Президент США Дональд Трамп сообщал, что вместо санкций предпочитает продвигать СПГ-проекты, вероятно, используя рычаг внешней торговли (возможное повышение пошлин).

Свои результаты может принести и упорство Дании в деле затягивания выдачи разрешения на строительство. "Радует то, что участок вдоль ее территориальных вод будет последним, поэтому время еще есть, но резервный вариант будет более продолжительным по срокам. В этом случае проект могут закончить ко второй половине 2020 года", — полагает Кравчук.

ШАНС ДЛЯ "ГАЗПРОМА"

По словам Миллера, с учетом текущих реалий доля "Газпрома" на газовом рынке Европы составляет 35,5-37,5%. В прошлом году она составила 36,8%. "При этом следует отметить, что на 5,3 процентного пункта мы увеличили эту долю всего за три года", — уточнил глава "Газпрома".

Запуск "Северного потока-2" сам по себе текущие показатели не увеличит, уверен Юшков. Новый трубопровод возьмет на себя долю украинского транзита, под него не заключаются дополнительные контракты. Это всего лишь изменение маршрута по старым контрактам, поэтому обвинения в том, что "Газпром" пытается забрать дополнительную долю на европейском рынке беспочвенны.

Конъюнктура на мировом рынке газа может создать проблемы с рентабельностью в первые годы, считает Кравчук. "Конкуренция очень высока, особенно по СПГ-проектам. Помимо США, значительно увеличили производство сжиженного газа страны Ближнего Востока и сама Россия. Поэтому говорить о росте доли рынка "Газпрома" сейчас преждевременно, хотя для этого есть существенные предпосылки", — говорит он.

Эксперты напоминают, что многие европейские производители снижают объемы из-за истощения месторождений, а новых трубопроводных поставщиков нет. При этом потребление газа в Европе увеличивается. Все зависит от того, где будут искать замену – увеличивать закупки СПГ, развивать альтернативную энергетику или все же предпочтут российский газ. Практика показывает, что предложение "Газпрома" выгодно именно благодаря низкой стоимости (180-250 долларов за тысячу кубометров). Если прочие варианты окажутся дороже, европейцы с большой долей вероятности выберут именно его, заключил Юшков.