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МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Общественные слушания по юго-восточному маршруту "Северного потока-2" не выявили значительных технических и экологических опасений, говорится в сообщении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

"Заявка по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм еще находится на стадии рассмотрения, однако недавно состоявшиеся общественные слушания не выявили никаких значительных опасений как с технической, так и с экологической стороны", — сказано в сообщении.

Компания напомнила, что процесс рассмотрения заявки для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм завершен. Он показал, что все технические и экологические требования выполнены, и согласие на этот маршрут может быть дано, как и предусмотрено Конвенцией по морскому праву от 1982 года (UNCLOS).

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта — Nord Stream 2 AG — осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Nord Stream 2 AG в апреле по требованию датского регулятора подала третью заявку на строительство "Северного потока-2" — теперь в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм. В этой заявке содержатся две альтернативы маршрута. При этом ранее в Энергетическое агентство Дании (DEA) уже были поданы две заявки на строительство: по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и по альтернативному — к северо-западу от Борнхольма.