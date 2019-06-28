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МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG после более чем двух лет ожидания отменила заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, говорится в сообщении компании.

Официальное письмо, информирующее об этом, было передано в Датское энергетическое агентство (DEA) ранее в пятницу, сообщает Nord Stream 2. "Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", — приводится в сообщении комментарий исполнительного директора компании Маттиаса Варнига.

"Однако компании Nord Stream 2, а также нашим инвесторам, требуется законодательная определенность и защита правомерных ожиданий, то есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе", — подчеркнул он.

Компания поясняет, что отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить саму Nord Stream 2, а также "Газпром" и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями.

При этом северо-западный и юго-восточный маршруты по второй и третьей заявке к Дании соответствуют экологическим и техническим требованиям. "Поэтому Nord Stream 2 приняла решение сконцентрироваться на данных вариантах. Компания продолжит конструктивную работу с датскими компетентными органами для достижения своевременного согласия относительно маршрута на континентальном шельфе", — заключает Nord Stream 2.

Nord Stream 2 AG в апреле по требованию датского регулятора подала третью заявку на строительство "Северного потока-2" – теперь в исключительной экономической зоне Дании к югу-востоку от острова Борнхольм. В этой заявке содержатся две альтернативы маршрута. При этом ранее в DEA уже были поданы две заявки на строительство: по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и по альтернативному — к северо-западу от Борнхольма.