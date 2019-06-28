МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG после более чем двух лет ожидания отозвала заявку на основной маршрут газопровода в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, сообщила компания в пятницу. Оператор решил сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах.

Ниже приводится справочная информация по "Северному потоку-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый экспортный газопровод пройдет рядом с "Северным потоком". Реализацией проекта занимается проектная компания Nord Stream 2 AG.

Точкой входа газопровода в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода "Северного потока". Протяженность маршрута составит более 1200 километров.

В октябре 2012 года акционеры "Северного потока" рассмотрели предварительные результаты технико-экономического исследования строительства третьей и четвертой ниток газопровода и признали их строительство экономически целесообразным и технически осуществимым. Позже проект строительства третьей и четвертой ниток получил название "Северный поток-2".

В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала с компаниями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта нового газопровода. Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта.

В сентябре 2018 года была начата укладка газопровода в Балтийском море.

На сегодняшний день в Балтийском море уложено около 1450 километров "Северного потока-2" — свыше 59% от общей протяженности трубопровода. В настоящее время укладка ведется в водах Финляндии. Кроме того, продолжается сооружение береговых объектов на российском и германском участках. "Северный поток-2" планируется достроить до конца 2019 года.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В связи с этим в сентябре 2016 года компания Nord Stream 2 начала масштабный процесс получения национальных разрешений на проведение работ в экономических зонах каждой из пяти стран.

31 января 2018 года правительство Германии одобрило прокладку морской части газопровода и сухопутного участка в районе Любмина.

5 апреля 2018 года строительство участка газопровода в своей исключительной экономической зоне одобрила Финляндия.

7 июня 2018 года проект получил одобрение от правительства Швеции.

На сегодняшний день оператору проекта осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

В апреле 2017 года заявка на получение разрешения на строительство к югу от острова Борнхольм была представлена в Датское энергетическое агентство.

Ввиду поправки к закону о континентальном шельфе (от 1 января 2018 года), наделяющей МИД Дании правом рекомендовать заявки на инфраструктурные проекты в датских территориальных водах к рассмотрению или отклонению Датским энергетическим агентством, компания Nord Stream 2 AG решила изучить альтернативные варианты маршрута, лежащие за пределами территориальных вод Дании.

10 августа 2018 года компанией была подана вторая заявка на строительство альтернативного маршрута — к северо-западу от острова Борнхольм.

После урегулирования пограничного спора по водам между Данией и Польшей для проекта стала доступна новая территория — к юго-востоку от Борнхольма. В связи с этим 15 апреля 2019 года компания Nord Stream 2 по требованию датского регулятора подала третью заявку — на строительство к юго-востоку от Борнхольма.

28 июня 2019 года компания сообщила, что отозвала свою первую заявку на основной маршрут газопровода в территориальных водах Дании к югу от острова.

Компания пояснила, что отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить саму Nord Stream 2, а также "Газпром" и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями.

При этом северо-западный и юго-восточный маршруты по второй и третьей заявкам к Дании соответствуют экологическим и техническим требованиям, поэтому Nord Stream 2 приняла решение сконцентрироваться на данных вариантах.