МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch в связи с санкциями США отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и национальной корпорации по электроэнергии Corpoelec в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), говорится в сообщении агентства.

Рейтинги по национальной шкале подтверждены и отозваны на уровне "RD(ven)".

"Fitch отзывает рейтинги PDVSA и Corpoelec в результате введенных санкций Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США в отношении PDVSA и акционеров Corpoelec", — сообщается в релизе.