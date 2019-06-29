МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. АО "Мосгаз" приступило к уникальным работам про прокладке первого в столице газопровода на глубине более 10 метров от дна Москвы-реки, сообщил журналистам генеральный директор компании Гасан Гасангаджиев.

"Мы приступили к работам по реконструкции подводных газопроводов под Москвой-рекой. Первыми в рамках реализации программы стали работы на дюкере "Автозаводский", который проходит в районе Нагатинской набережной. Впервые за всю историю газового хозяйства Москвы газопровод прокладывается на глубине более 10 метров от дна реки при помощи тоннелепроходческого комплекса", – сказал Гасангаджиев.

Гасангаджиев также отметил, что технология прокладки газопроводов под дном реки экономична и позволяет повысить надежность и безопасность системы газоснабжения столицы.

"В отличие от газопровода, который лежит на дне реки, уложенный на глубину более 10 метров газопровод не требует ежегодного обслуживания и затрат на эксплуатацию и подводные работы. Срок службы таких сетей — от 30 лет и более", – объяснил он.

По словам Гасангаджиева, проходка дюкера "Автозаводской" будет продолжаться 30 дней со скоростью 10 метров в сутки. Работы пройдут без отключения потребителей от газоснабжения. Система столичных газовых сетей обеспечена необходимым уровнем резервирования.

Программа перекладки газопроводов-дюкеров рассчитана на ближайшие три года. "Мосгаз" эксплуатирует 13 газопроводов-дюкеров общей длиной 6,9 километра. Большая часть дюкеров проложена в центральных районах города в 1939-1965 годах и нуждается в реконструкции. В 2019 году будут реконструированы "Автозаводский" и "Даниловский".

На всех газопроводах-дюкерах будет установлена современная автоматизированная система контроля загазованности среды с дистанционным выводом в центральное диспетчерское управление "Мосгаза", добавил главный инженер управления капитального строительства компании Александр Попов.