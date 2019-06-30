МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что сделка ОПЕК+, вероятнее всего, будет продлена на девять месяцев, передает агентство Рейтер.

"Я думаю, наиболее вероятно продление на девять месяцев", — цитирует агентство аль-Фалиха.

По мнению министра, дальнейшее сокращение добычи нефти не требуется. "Не думаю, что рынок нуждается в этом", — заявил он.

Министр отметил, что спрос на нефть остается "здоровым", несмотря на небольшое снижение.

В субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.