БАКУ, 30 июн — ПРАЙМ. Компания British Petrolium (BP) сделала заявку на участие в операционной компании по эксплуатации Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), сообщает в воскресенье азербайджанское агентство Trend.

"Два партнера по проекту, госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и турецкая газопроводная компания BOTAS, договорились о создании совместного предприятия-оператора газопровода на паритетных началах. Согласно договоренности, структура компании-оператора TANAP должна быть аналогична эксплуатационной компании нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. BP только недавно подключилась к процессу, и пока неясно, на какую долю участия и за счет чьих акций — SOCAR или BOTAS, она намерена войти в компанию", — передает агентство.

Согласно сообщению, участники СП SOCAR и BOTAS обсуждают этот вопрос.

Первая фаза газопровода TANAP начала коммерческие поставки газа в Турцию с конца июня 2018 года. Передача газа в местную газопроводную систему происходит в районе города Эскишехир. На днях завершился начатый 15 апреля процесс заполнения линии газом в тестовом режиме вплоть до турецко-греческой границы. TANAP заявил о готовности к поставкам топлива в Европу, как только европейский Трансадриатический газопровод TAP будет готов к приему газа. Это ожидается в будущем году.

TANAP — часть Южного газового коридора, создаваемого для поставок азербайджанского газа с месторождения "Шах Дениз 2" в Турцию и Европу. Его протяженность 1,85 тысячи километров, мощность — 16 миллиардов кубометров в год с возможностью удвоения. Стоимость проекта – около 7 миллиардов долларов.

Акционерами TANAP являются SGC (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).