ВЕНА, 30 июн /ПРАЙМ/. Министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи считает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти необходимо продлить, поскольку рынку нужна поддержка.

"Я думаю, да", — ответил он на вопрос, есть ли необходимость в продлении соглашения.

При этом на вопрос, в чем выражается необходимость, министр ответил: "Вы видели, какой хрупкой была цена пару недель назад. Нам нужно подзарядить (рынок — ред.)".

В то же время ар-Румхи не стал уточнять, какую цену на нефть он считает хорошей.

"Я не знаю, вопрос заключается в хорошем объеме (предложения на рынке — ред). Мы не говорим о ценах. Рынок определяет цену, а мы определяем объем (предложения на нем — ред.)", — заключил он.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.

В субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.