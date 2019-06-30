ВЕНА, 30 июн /ПРАЙМ/. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что шесть-девять месяцев — это хороший диапазон для продления соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

"Пока это еще обсуждается, и будет обсуждаться сегодня вечером. Надеюсь, что завтра, как минимум, ОПЕК сможет договориться о сроке продления. Но это хороший диапазон для обсуждения. Посмотрим на результаты завтра", — ответил Баркиндо, комментируя вопрос о том, все ли страны ОПЕК+ согласны на продление сделки на шесть-девять месяцев.

Он также добавил, что уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в мае был превосходным.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.

В субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.