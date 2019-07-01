ВЕНА, 1 июл /ПРАЙМ/. Министры соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на заседаниях в Вене 1-2 июля обсудят дальнейшую судьбу нефтяной сделки. Как ожидается, она будет продлена, но на какой срок — шесть или девять месяцев — участникам встреч еще предстоит обсудить.

Обсуждения осложняет неопределенность на рынке, связанная с несколькими вопросами — ситуация вокруг Ирана и торговые конфликты, в частности между США и Китаем. Первый — делает волатильным предложение нефти, второй — сказывается на росте мировой экономики и, соответственно, замедляет рост спроса на "черное золото".

ФАКТОРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Еще в начале июня, говоря о торговых спорах крупнейших экономик мира, министр энергетики РФ Александр Новак отметил: "Есть оценка, по которой изначально рост (спроса на нефть — ред.) планировался примерно на 1,3-1,4 миллиона баррелей (в сутки — ред.), но в связи с торговыми войнами спрос может составить 1 миллион баррелей или меньше в 2019 году".

Что касается Ирана, ситуация вокруг него уже не в первый раз ставит под вопрос развитие сделки ОПЕК+. Так, с начала 2017 года, когда соглашение только стартовало, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран сокращали свою добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Но в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, альянс решил по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти ОПЕК+ вернулась к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения истекли 2 мая этого года, и перед ОПЕК+ встал вопрос о том, как это отразится на рынке.

При этом в конце мая министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих говорил, что после отмены США исключений из своих санкций никто точно не знает, сколько производит и экспортирует "черного золота" Иран, многие поставки остаются незамеченными.

Не менее "горячая тема", которая крутится вокруг Тегерана, — это безопасность энергопоставок на Ближнем Востоке. В июне иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

За месяц до этого инцидента четыре судна, в том числе два саудовских танкера, подверглись диверсии в территориальных водах ОАЭ вблизи порта Фуджейра. Как отметил в интервью телеканалу "Аль-Арабия" глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейид Аль Нахайян, начатое Эмиратами совместно с другими странами расследование не нашло достаточных доказательств причастности какой-либо страны к этому инциденту. При этом США указывали на возможную причастность Ирана, что Тегеран также отверг.

ИТОГИ САММИТА G20

Именно по этим причинам представители ОПЕК+ долгое время четко не высказывались по поводу дальнейшей судьбы нефтяной сделки, откладывая это до итогов саммита G20 в Японии. Рынок нефти ждал результатов многих переговоров, но в особенности — председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом и президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Ожидания оправдались. Саммит G20 в Осаке официально завершился, и одним из главных его результатов стало решение двух крупнейших экономик мира — США и Китая — не вводить новые взаимные пошлины и возобновить переговоры по торговым вопросам.

В свою очередь Путин на итоговой конференции, говоря о результатах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев — этот вопрос еще предстоит решить.

Новак, отвечая на вопрос журналистов, что было ключевым в решении о продлении, сказал: "В большей степени, безусловно, анализ ситуации сегодняшнего рынка. Те неопределенности, которые есть на сегодняшний день, плюс прогноз второго полугодия — все эти факторы, фундаментальные, форс-мажорные, говорят о том, что сегодня в условиях неопределенности все-таки лучше не будоражить рынок, а продлять действие соглашения и предложение на рынке оставить таким, которое есть".

В свою очередь аль-Фалих сообщил, что продление соглашения с июля поможет снизить коммерческие запасы нефти в мире и, таким образом, привести к балансу на рынке.

ШЕСТЬ ИЛИ ДЕВЯТЬ?

По словам Новака, многие страны ОПЕК+ высказывали свое мнение по поводу будущего соглашения о сокращении добычи нефти, и его продление как минимум на второе полугодие 2019 года выглядит "достаточно консолидированным" решением.

При этом Россия считает целесообразным продлевать сделку ОПЕК+ на девять месяцев, то есть до 1 апреля 2020 года, поскольку выходить из нее в зимний период будет трудно — спрос сезонно падает.

В свою очередь аль-Фалих, приехав в Вену 30 июня, заявил: "Я думаю, наиболее вероятно продление (соглашения — ред.) на девять месяцев".

"Мы видим абсолютную необходимость того, чтобы участники ОПЕК+ продлили текущие договоренности по сокращению производства еще на шесть месяцев, конечно, при условии если не произойдет эскалации конфликта между Ираном и США. Заметное замедление глобального спроса за последние три месяца требует от участников ОПЕК+ согласованности действий. Они могут контролировать предложение, но не спрос", — прокомментировал РИА Новости глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

"Ситуация очень динамично меняется, поэтому продлевать сделку сильно за пределы этого года стороны вряд ли будут. Шесть-девять месяцев с этой точки зрения — разумный срок", — сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

При этом эксперт заключил: "Учитывая динамично меняющуюся ситуацию продление сделки на полгода кажется немного более вероятным и логичным".

В то же время знакомый с ходом переговоров ОПЕК+ источник агентства в воскресенье сообщил, что альянс рассматривает возможность продления сделки на шесть месяцев — до конца 2019 года — с возможностью дополнительного продления на три месяца.

По его словам, в случае продления соглашения на полгода ОПЕК+ может провести еще одну встречу в декабре и принять решение о дальнейшем продлении сделки еще на три месяца в зависимости от рыночных условий.