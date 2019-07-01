КИЕВ, 1 июл /ПРАЙМ/. Рынок электроэнергии с 1 июля начнёт функционировать на Украине. Государство перестанет быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, торговать ею начнут, как любым другим товаром, а цены на электроэнергию станут независимыми.

Либерализация украинского рынка будет осуществляться по европейской модели в соответствии с третьим энергопакетом ЕС, который направлен на разрушение монополий поставщиков энергоносителей.

Вместе с тем одним из главных рисков создания энергорынка эксперты называют возможный рост тарифов на электричество для промышленности и населения.

ЧТО ПОМЕНЯЕТСЯ С 1 ИЮЛЯ

До введения рынка электроэнергии производители и потребители напрямую не взаимодействовали. Электростанции всю сгенерированную электроэнергию продавали госпредприятию "Энергорынок", которое в свою очередь перепродавало ее по усредненному тарифу еще одному уровню посредников — облэнерго, которые уже взаимодействовали с потребителями (бытовыми и промышленными). Все тарифы для генерации и потребителей устанавливались профильным регулятором — Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

С 1 июля уже не будет единственного покупателя. Вместо этого будут прямые контракты между производителем (электростанцией) и покупателем. Как и на других рынках, между ними могут быть трейдеры.

"Предприятия будут покупать электроэнергию у тех, кто даст лучшие условия, цену. Электроэнергия как продукт будет покупаться на рынке по разным условиям. Роль будет играть график потребления, недогрузки и так далее. Цена будет меняться ежедневно и даже по часам в течение дня. Все это будет отображаться в контрактах и сказываться на цене", — рассказал в интервью "24 каналу" эксперт по энергетике стратегической группы советников по поддержке реформ при кабмине Украины Карел Хирман.

РИСКИ ДЛЯ РЫНКА

Для полноценного функционирования рынка электроэнергии нужно создать программы, в которых будут задействованы все участники рынка. Они будут отображать, что происходит на рынке: технические данные характеристик электричества в круглосуточном режиме, там же будет вычисляться недогрузка и другие показатели, данные о том, что произошло с киловатт-часом, пока он шел от электростанции через сети к трейдерам, облэнерго и так далее. От этого и будет зависеть конечная цена электроэнергии.

Вместе с тем координаторы рынка – предприятия "Укрэнерго" и "Энергорынок" — как регистраторы торговых операций в июне говорили, что система ещё не готова, а для ее тестирования нужно время, потому что даже маленькая ошибка грозит потерей миллионов гривен в день. В связи с этим были озвучены предложения отложить введение рынка.

РИСКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Домохозяйства потребляет около 30% электроэнергии на Украине. Для населения цена дотационная, для промышленности – нет. Разница между рыночной и льготной ценой на электроэнергию до введения рынка закладывалась в тарифы для промышленности — так называемое перекрестное субсидирование.

Госпредприятие "Укрэнерго" предупредило о риске манипуляций со стороны монополистов, что может привести к неконтролируемому росту цен на электроэнергию. В компании отметили, что более 75% всей электроэнергии приходится на двух участников рынка – госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" и группу компаний ДТЭК.

Об этих рисках говорится также в президентском законопроекте с предложением отсрочить введение энергорынка на год.

"Следует учитывать высокую вероятность существенного роста средней цены на электроэнергию. По экспертным оценкам она может вырасти по оптимистическому варианту на 20-30%, по пессимистическому — в разы — из-за высокой концентрации ее производителей на рынке и стабильном потребительском спросе", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается также, что до сих пор не приняты "необходимые нормативно-правовые акты для имплементации" закона о рынке электроэнергии, "не урегулированы взаимоотношения между участниками рынка" в плане коммерческого учета электроэнергии. Также, по мнению президента, "программно-технические комплексы участников рынка электроэнергии не готовы к переходу на новую модель". Однако законопроект так и не был рассмотрен Радой.

Повышения цен на электроэнергию также прогнозируют и в Нацбанке Украины. "Наш официальный прогноз на сегодня предполагает, что с июля этого года цены на электроэнергию вырастут на 25%. Это окажет минимальное влияние на инфляцию — около 0,2%. Даже если окажется немного больше, то это не будет иметь значительного влияния на общую инфляцию", — заявил заместитель председателя Нац банка Дмитрий Сологуб.

При этом в кабмине заверяют, что Украина готова к введению рынка электроэнергии, и не ждут скачков цен для населения.

"Парламент определил, что 1 июля рынок должен быть введен в действие в соответствии с законом. Сегодня нет никаких вариантов, кроме как вводить рынок. При этом наша позиция заключается в том, чтобы цены для населения и промышленности были ограничены и не росли", — заявил премьер Украины Владимир Гройсман.

Если бы с 1 июля генерация получила возможность устанавливать рыночные цены для домохозяйств, то их счета увеличились бы в два, а то и более раз, что практически наверняка вызвало бы недовольство у населения. Поэтому в начале июня 2019 года кабмин Украины решил не отпускать цены в этом сегменте и утвердил так называемый механизм ПСО — возложение специальных обязательств. Он позволит компенсировать часть стоимости электроэнергии для населения за счет прибыли других участников рынка. С 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года ПСО будут возложены на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом" (АЭС), АО "Укргидроэнерго" (ГЭС и ГАЭС) и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго". Согласно решению правительства, государственная генерация будет продавать поставщикам универсальных услуг часть сгенерированной электроэнергии по фиксированным ценам.