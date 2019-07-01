БАКУ, 1 июл — ПРАЙМ. Строительство Трансанатолийского газопровода завершено, он готов к поставкам азербайджанского газа в Европу, сообщает в понедельник пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

"Завершено строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является основной частью "Южного газового коридора". TANAP приведен в состояние готовности для транспортировки азербайджанского газа в Европу с 1 июля 2019 года", — говорится в сообщении.

Госнефтекомпания Азербайджана также уточняет, что стоимость реализации проекта TANAP оказалась ниже 7 миллиардов долларов. "При принятии окончательного инвестиционного соглашения общие затраты на проект были оценены в размере 11,7 миллиарда долларов. Но в результате принятия решений по купле-продаже в ходе реализации проекта в выгодный момент и в результате максимального повышения выгоды по управлению проектом удалось завершить проект за сумму менее 7 миллиардов долларов", — уточнила компания.

TANAP и TAP — части проекта "Южного газового коридора" по доставке азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года.

Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" — 51%, SOCAR Turkey Enerji — 7%, Botas — 30%, BP — 12%.