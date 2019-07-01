ГОРКИ, 1 июл — ПРАЙМ. Если нефтяные компании в отсутствие соглашения о стабилизации рынка топлива "заиграются", они поплатятся за это, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, экономический механизм регуляции это хорошо, то, что будут действовать сдерживающие факторы — мы на это рассчитываем. Но если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что теперь, в отсутствие соглашений, можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится. Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали. Я просто хочу, чтобы об этом слышали наши компании, которые занимаются поставками нефтепродуктов", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными российскими нефтекомпаниями, в конце марта его действие было продлено до конца июня. Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

Ранее сообщалось, что продлевать соглашения еще раз не планируется. Сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз, рассказывали в Минфине.