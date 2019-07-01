МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено. Как сообщили в пресс-службе госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), ТАNАР готов к поставкам газа в Европу с 1 июля. При этом проект обошелся дешевле, чем планировалось – затраты на него составили не 11,7 млрд долларов, а всего 7 млрд, уточнили в SOCAR.

TANAP и строящийся Трансадриатический газопровод (TAP) — части проекта "Южного газового коридора" по доставке азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу. Изначально газ по TANAP пойдет в Турцию, а после завершения строительства TAP приблизительно в начале 2020 года – в страны ЕС. Пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 млрд кубометров газа в год, но СМИ писали, что до конца года поставки по нему запланированы лишь в объеме 3 млрд кубометров.

ОБЪЕМЫ ПОКА НЕВЕЛИКИ

"Южный газовый коридор" поддерживают США, считая его важным для диверсификации поставок газа в Европу. Однако, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, говорить о существенных объемах поставок пока преждевременно.

"Трубопровод ТАНАР предусматривает поставки газа на границу с Грецией с июня 2019 г. Первоначально действительно планировалось поставлять 16 млрд кубов, из них 10 млрд кубометров в Европу, 6 млрд в Турцию. В принципе, эта мощность меньше мощности одной ветки "Голубого потока", — комментирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

При этом азербайджанское месторождение газа "Шах Дениз-2", откуда пойдут поставки, не особенно большое, и может обеспечить лишь частичную загрузку трубы. Дозагрузка мощностей возможна газом из Туркмении, но для этого необходимо построить трубопровод через Каспийское море и согласовать все процедуры, что пока является лишь проектом, добавила она.

Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 трлн кубических метров газа, его разработка ведется Азербайджаном совместно с ВР и другими компаниями. Суммарный объем добычи на нем в азербайджанском секторе Каспия в 2006-2018 годах составил 100 миллиардов кубометров, и его разработка пока продолжается. Что касается трубопровода через Каспий, то речь о нем ведется давно, однако проект осложняется конвенцией о статусе этого региона, в том числе, экологическом. Это усложняет реализацию и увеличивает стоимость трубопровода, кроме того, прокладка исключена при наличии возражений любой из каспийских стран.

По словам замдиректора Фонда энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексея Гривача, скорость заполнения газопровода зависит от нескольких факторов – прежде всего, готовности добычной базы и инфраструктуры в Европе, ситуации на рынке и контрактных обязательств сторон.

"Инфраструктура TAP до юга Италии еще не готова. Кроме того, пробурены не все эксплуатационные скважины. Поэтому пока объемы будут невелики. В пределах 10-15 млн кубометров в сутки. Но главное — ситуация на рынке", — говорит он.

Сейчас имеется избыток газа, как на турецком, так и на европейском рынках. Это, во-первых, влияет на цены, а, во-вторых, сказывается на отборе газа по долгосрочным контрактам. Кроме того, в регионе мало мощностей по хранению газа. Приход дополнительных объемов создаст больше давления на цены поставщиков, в том числе и поставщиков азербайджанского газа.

ЗДРАВСТВУЙ, КОНКУРЕНТ

В этой ситуации эксперты не ожидают резкого усиления конкуренции со стороны азербайджанского газа на европейском рынке даже после запуска в полную силу TAP. Доля "Газпрома" на газовом рынке Европы, которую сама компания оценивает в 35,5-37,5%, также не должна снижаться. Потребление газа в странах ЕС растет и в обозримой перспективе будет расти на фоне отказа от угольной энергетики и истощения собственных месторождений, например, в Норвегии и Голландии.

Разумеется, Брюссель будет по-прежнему стремиться диверсифицировать источники энергопоставок и уделять внимание возобновляемым источникам, но кардинально изменить расклад сил среди поставщиков не получится. Серьезных альтернатив "Газпрому" на рынке трубопроводного газа нет, а сжиженный газ по-прежнему примерно на треть дороже.

Более того, у "Газпрома" есть шанс самому подключиться к трансевропейской системе транспортировки. "Два года назад компания получила разрешение от ЕС на использование мощностей Трансадриатического трубопровода для прокачки своего газа. Поэтому не исключено, что российский газ сможет влиться в общую систему поставок", — рассуждает Лукичева.

По оценке Гривача, для юго-восточной Европы объемы азербайджанского газа будут достаточно весомыми после выхода на проектную мощность. Это 20-25% рынка Турции, до четверти рынка южных Балкан и до 15% Италии.

Таким образом, как минимум в этом регионе "Газпром" может получить влиятельного конкурента. Но при этом не стоит забывать, что потребление газа здесь растет быстрее, чем в более экономически развитых частях региона, поэтому места должно хватить всем.

"Конкуренция – это хорошо, если она будет проходить без дискриминации со стороны регуляторов. В этом случае она приведет к росту потребления газа и позитивно отразится на всех поставщиках", — подытожил представитель ФНЭБ.