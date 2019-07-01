МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе-июне сократился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 95,3 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.

"В январе – июне 2019 года "Газпром", по предварительным данным, поставил в страны дальнего зарубежья 95,3 миллиарда кубометров газа — на 5,9% меньше, чем за первые шесть месяцев рекордного 2018 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

Отмечается, что при этом объем экспорта в ряд стран вырос. Например, поставки в Венгрию увеличились на 67,2%, в Австрию — на 28,5%, в Чехию — на 48,2%, в Словакию — на 21,1%, в Нидерланды — на 6,4%, в Италию и Францию — на 1,5%.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,8 миллиарда кубометров. В конце апреля врио начальника департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов сообщал, что "Газпром" прогнозирует экспорт газа в Европу в 2019 году примерно на уровне 2018 года.

Компания также сообщила, что в январе-июне увеличила добычу газа на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 258,7 миллиарда кубометров.

"За первое полугодие 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 258,7 миллиарда кубометров газа. Это максимальный показатель добычи в первом полугодии за последние восемь лет (с 2011 года) и на 2,3% (на 5,7 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

При этом спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за этот период сократился на 2% (на 2,6 миллиарда кубометров). В июне поставки выросли на 7,4% (на 0,7 миллиарда кубометров).

"Газпром" по итогам 2018 года увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров.