СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА (Мурманская область), 1 июл — ПРАЙМ. "Новатэк — Мурманск" в ближайшие месяцы начнет отлив первой платформы для проекта Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) для "Арктик СПГ-2", сообщил журналистам председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Запуск проекта ЦСКМС разбит на две очереди: производство самой гравитационной платформы и производство модулей. Сама платформа в третьем квартале уже начнет отливаться. Модули… где-то с третьего квартала следующего года", — сказал Михельсон.

По его словам, эксплуатация проекта ЦСКМС рассчитана "на всю жизнь". "Однозначно на всю жизнь. Развитие Арктики, сегодня большие геологоразведочные работы мы провели в Обской губе. Там добычу можно вести только с платформ. Вот эти два дока, который мы строим, они уникальны. И они все время будут загружены. Пока нефть и газ в арктической зоне не закончится, здесь все время будет кипеть работа", — отметил председатель правления компании.

Проект создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в селе Белокаменка Мурманской области реализует "Новатэк" для строительства линий сжижения природного газа (СПГ) на железобетонных основаниях гравитационного типа (ОГТ) для проекта "Арктик СПГ-2" и последующих СПГ-заводов компании. Центр возьмет на себя функции интегратора оборудования, строительства отдельных модулей и окончательной сборки линий сжижения на ОГТ.

Заводы СПГ и СГК (стабильный газовый конденсат) на ОГТ относятся к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов.

Проект реализуется 100% дочерним предприятием "Новатэк" — "Новатэк — Мурманск". Сроки проектирования и строительства ЦСКМС – 2015-2020 годы, ввод в эксплуатацию основной части объектов ЦСКМС планируется в 2019-2020 годах.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Он будет реализован на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии — 2023 год, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах. Доля в проекте уже есть у французской Total (10%), договоры купли-продажи подписаны с китайскими CNOOC (10%) и "дочкой" CNPC — CNODC (10%).