МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Встреча ОПЕК в Вене еще не завершилась, так как министры продолжают обсуждать хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Переговоры ОПЕК пока продолжаются, поскольку участники продолжают обсуждать проект хартии о долгосрочном сотрудничестве со странами вне ОПЕК", — сказал источник.

Ранее в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил надежду на то, что хартия ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве будет одобрена во вторник. Министр нефти Ирана Бижан Зангане при этом заявил, что Иран не поддержит хартию о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+. В июне глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что видит перспективу достижения принципиального согласия по хартии ОПЕК+ на встрече в начале июля.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена 1-2 июля в Вене: в понедельник проходит заседание министров ОПЕК, а во вторник — всех стран альянса.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник поддержал предложение о продлении сделки по сокращению нефтедобычи на девять месяцев на текущих условиях, сообщал министр энергетики РФ Александр Новак.