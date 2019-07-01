ОПЕК достигла компромисса по проекту хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ - источник
ВЕНА, 1 июл /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК после долгих обсуждений на заседании организации в понедельник достигли компромисса по проекту хартии о бессрочном сотрудничестве альянса ОПЕК+, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций организации.
"Похоже, что компромисс по хартии (ОПЕК+ — ред.) достигнут", — сказал источник.
Ранее в понедельник источник агентства сообщил, что встреча ОПЕК в Вене еще не завершилась, так как министры продолжают обсуждать хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве.
https://1prime.ru/energy/20190701/830121918.html