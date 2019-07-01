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ВЕНА, 1 июл /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК после долгих обсуждений на заседании организации в понедельник достигли компромисса по проекту хартии о бессрочном сотрудничестве альянса ОПЕК+, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций организации.

"Похоже, что компромисс по хартии (ОПЕК+ — ред.) достигнут", — сказал источник.

Ранее в понедельник источник агентства сообщил, что встреча ОПЕК в Вене еще не завершилась, так как министры продолжают обсуждать хартию ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве. При этом другой собеседник агентства пояснил, что основным камнем преткновения стал Иран.

Однако в ходе обсуждений позиция Ирана по хартии смягчилась, сообщил один из делегатов. Но проект еще должны рассмотреть страны альянса, не входящие в ОПЕК, в том числе Россия. И не исключено, что потребуются дальнейшие консультации.

Собеседник агентства также напомнил, что хартия должна быть впоследствии ратифицирована национальными правительствами стран альянса.

Ранее в понедельник министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил надежду на то, что хартия ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве будет одобрена во вторник. Министр нефти Ирана Бижан Зангане при этом заявил, что Иран не поддержит хартию о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+. В июне глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что видит перспективу достижения принципиального согласия по хартии ОПЕК+ на встрече в начале июля.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+ будет определена 1-2 июля в Вене: в понедельник проходит заседание министров ОПЕК, а во вторник — всех стран альянса.

Проект хартии, как отмечали представители ОПЕК+ ранее, не предполагает создание новой организации, хотя ранее рассматривался именно такой вариант. Ожидается, что он станет некой консультационной платформой и закрепит механизм сотрудничества ОПЕК+ по мониторингу рынка нефти и сохранению баланса на нем.