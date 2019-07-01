ОПЕК проведет следующую общую встречу организации 5 декабря - источник
ВЕНА, 1 июл /ПРАЙМ/. Очередная общая встреча ОПЕК состоится 5 декабря, такое решение приняли министры организации на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"5 декабря", — ответил он на вопрос, определилась ли уже ОПЕК с датой следующего общего заседания.
ОПЕК также на заседании приняла решение продлить полномочия генсека организации Мохаммеда Баркиндо на еще три года, добавил собеседник агентства.
Заседания конференции ОПЕК проводятся два раза в год, в понедельник проходит 176-я очередная встреча организации.
https://1prime.ru/energy/20190701/830121999.html