ВЕНА, 1 июл /ПРАЙМ/. Очередная общая встреча ОПЕК состоится 5 декабря, такое решение приняли министры организации на заседании в понедельник, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"5 декабря", — ответил он на вопрос, определилась ли уже ОПЕК с датой следующего общего заседания.

ОПЕК также на заседании приняла решение продлить полномочия генсека организации Мохаммеда Баркиндо на еще три года, добавил собеседник агентства.

Заседания конференции ОПЕК проводятся два раза в год, в понедельник проходит 176-я очередная встреча организации.